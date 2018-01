Números do Rock in Rio

A organização do festival informa que, até as 19h30, 73 mil pessoas tinham entrado na Cidade do Rock. Confira outros números do evento:

247 atendimentos médicos foram registrados, a maioria causados por desidratação e queda de pressão

160 funcionários, entre médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e maqueiros revezam-se no atendimento nos seis postos

100 volumes, como documentos, mochilas, casacos e carteiras foram encontrados e enviados para o setor Achados e Perdidos

6,7 mil pessoas já passaram pela roda gigante

5 mil fás foram ao turbodrop

4,3 mil pessoas andaram na montanha russa

390 fãs utilizaram a parede de escalada

1.400 pessoas por dia é a média de pessoas que tem passado pela tirolesa. Cerca de o dobro da última edição