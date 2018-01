Números de hoje no Rock in Rio

Até as 18h, 42 mil pessoas haviam entrado na Cidade do Rock

No mesmo período, 200 pessoas foram atendidas nos sete postos médicos espalhados pela Cidade do Rock. A maioria era por desidratação e queda de pressão arterial

Até as 19h, foram vendidas 1,2 tonelada de Batata no Cone

No quinto dia de Rock in Rio, até o começo da noite, 317 pessoas haviam brincado na Tirolesa da Heineken, 1.109 pessoas no Turbo Drop da Trident, 1.200 pessoas na Roda Gigante da Prefeitura e do Itaú, 1.450 pessoas na Montanha Russa da Chilli Beans e 190 pessoas na Parede de Escalada dos Correios