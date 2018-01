N’Sync vai se reunir para celebrar os 20 anos de carreira

O antigo grupo de Justin Timberlake, o N’Sync, vai ganhar uma estrela na Calçada da Fama e lançar um disco especial em formato vinil para celebrar o primeiro trabalho da banda, que está em hiato desde 2002. Quem confirmou a informação foi o ex-integrante Lance Bass, que contou as novidades em uma entrevista para divulgar um programa de culinária que vai comandar nos Estados Unidos.

O dia que JC Chasez, Lance Bass, Justin Timberlake, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick vão se encontrar em Hollywood, entretanto, ainda está indefinido devido à agenda corrida de cada um deles. O disco especial deve ser lançado só no final do ano, já que se trata de uma versão do especial natalino Home For Christmas, de 1998.

Sim, Lance também garante que eles continuam todos bastante amigos e se falam todos os dias. “Nós ficamos caçando fotos nossas dos anos 90 no Instagram e fazendo piadas o tempo todo”, afirma ele.