Novo vídeo de ‘Twin Peaks’ mostra a cidade da série de David Lynch depois de 25 anos

Teaser aquece a expectativa para o retorno do seriado com grande parte do elenco original

Twin Peaks, a cidade que deu nome ao seriado criado por David Lynch, voltará à telinha 25 anos depois, no canal de TV norte-americano Showtime. A emissora tem bombardeado os fãs, ávidos por uma continuação após a segunda temporada ter ido ao ar em 1991 – o filme Fire Walk With Me, que também integra a cronologia da história, foi lançado em 1992 – com vídeos e pequenas amostras do que está por vir.

O novo vídeo, que pode ser assistido abaixo, mostra como está a cidade na qual a série se passa, atualmente.

Confira:

Pois é, como é possível reparar, pouco mudou em Twin Peaks. A única exceção são os carros, mais modernos do que os veículos da série.

Por enquanto, pouco se sabe a respeito da novo evento de Twin Peaks, a série. Lynch estará de volta, assim como o co-criador Mark Frost.

Trata-se de uma continuação (e não um reboot), com todos os episódios escritos por Frost e dirigidos por Lynch. Alguns atores do elenco original estão de volta. São eles: Kyle MacLachlan, Mädchen Amick, Sherilyn Fenn, Sheryl Lee e Ray Wise.

Juntam-se a eles alguns novatos que parecem interessantes, como Monica Bellucci, Jeremy Davies, Trent Reznor, Laura Dern, Robert Forster, Tim Roth, Jennifer Jason Leigh, Ashley Judd, Tom Sizemore, Amanda Seyfried, Matthew Lillard e Naomi Watts

Um outro vídeo, mais longo, faz um balanço sobre como a história chegou até 2017. Confira abaixo:

A série chega ao canal Showtime dia 21 de maio – não há informações ainda sobre exibição em telinhas brasileiras.