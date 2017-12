A sexta temporada de Game of Thrones ganhou seu primeiro trailer oficial na tarde desta terça-feira, 8. Nele, é possível ver um pouco de como estão grande parte dos personagens de George R. R. Martin no novo ano da série, incluindo Jon Snow e Daenerys. A versão da canção Wicked Game, de Chris Isaak, que embala o começo do trailer, é interpretada por James Vincent. A nova temporada estreia no dia 24 de abril.

