Novo fenômeno mundial do Youtube, japonês Pikotaro diz estar extasiado com o sucesso da canção ‘PPAP’; ouça

TÓQUIO – O comediante japonês por trás do hit viral PPAP disse nesta sexta-feira, 28, que está animadíssimo pelo sucesso global de sua música cuja letra é “pen-pinapple-apple-pen”, ou seja, “caneta-abacaxi-maçã”. Com 45 segundos, a canção é o novo fenômeno do Youtube, com mais de 67 milhões de visualizações e recorde no Guinness Book.

Veja:

Na canção, ele finge enfiar uma caneta em uma maçã e em um abacaxi, e depois mistura todos, numa letra muito simples em inglês e num beat grudento.

Pikotaro, como é conhecido, lançou uma versão de dois minutos, mais longa do que a versão original e respondeu a várias questões numa entrevista coletiva nesta sexta-feira, 28, em Tóquio.

A canção custou US$ 1 mil para ser feita. É a primeira canção japonesa a entrar no Top 100 da Billboard em 26 anos. A música também foi adicionada ao Guinness Records ao ser a mais curta a figurar na parada americana.

Pikotaro, cujo nome real é Kazuhito Kosaka, era um humorista pouco conhecido antes da canção decolar, em setembro. / AP