Novo disco dos Rolling Stones recupera gravações dos anos 1960

Os Rolling Stones anunciaram nesta sexta-feira, 6, um novo disco: On Air será um álbum com gravações da BBC nos anos 1960, “que oferecem um insight único para os dias formativos da banda”. O disco sai no dia 1.º de dezembro (veja o tracklist abaixo).

Segundo a nota divulgada nas redes sociais da banda, cada faixa foi restaurada “de maneira revolucionária” usando uma técnica chamada Audio Source Separation.

“Esses são os Stones de quando tudo começou, tocando as músicas que eles amavam tanto – blues, R&B e mesmo country”, diz o comunicado.

O álbum já está disponível para pré-venda em vários formatos, incluindo uma edição limitada de luxo com vinil amarelo, CD e digital.

Em julho deste ano, Keith Richards chegou a falar que os Stones estão planejando um novo álbum de músicas inéditas. “Preparando algumas novidades e pensando em quais são os próximos passos”, disse ele em seu canal no YouTube.

Blues & Lonesome é o disco mais recente dos Stones, lançado em 2016, com versões atualizadas e inéditas de blues clássicos.

O tracklist de On Air é o seguinte:

Come On – Saturday Club, 26 October 1963

(I Can’t Get No) Satisfaction – Saturday Club, 18 September 1965

Roll Over Beethoven – Saturday Club, 26 October 1963

The Spider And The Fly – Yeah Yeah, 30 August 1965

Cops And Robbers – Blues in Rhythm, 9 May 1964

It’s All Over Now – The Joe Loss Pop Show, 17 July 1964

Route 66 – Blues in Rhythm, 9 May 1964

Memphis, Tennessee – Saturday Club, 26 October 1963

Down The Road Apiece – Top Gear, 6 March 1965

The Last Time – Top Gear, 6 March 1965

Cry To Me – Saturday Club, 18 September 1965

Mercy, Mercy – Yeah Yeah, 30 August 1965

Oh! Baby (We Got A Good Thing Goin’) – Saturday Club, 18 September 1965

Around And Around – Top Gear, 23 July 1964

Hi Heel Sneakers – Saturday Club, 18 April 1964

Fannie Mae – Saturday Club, 18 September 1965

You Better Move On – Blues in Rhythm, 9 May 1964

Mona – Blues In Rhythm, 9 May 1964

Bonus Tracks (Deluxe)

I Wanna Be Your Man – Saturday Club, 8 February 1964

Carol – Saturday Club, 18 April 1964

I’m moving On – The Joe Loss Pop Show , 10 April 1964

If You Need Me – The Joe Loss Pop Show, 17 July 1964

Walking The Dog – Saturday Club, 8 February 1964

Confessin’ The Blues – The Joe Loss Pop Show, 17 July 1964

Everybody Needs Somebody To Love – Top Gear, 6 March 1965

Little By Little – The Joe Loss Pop Show, 10 April 1964

Ain’t That Loving You Baby – Rhythm And Blues, 31 October 1964

Beautiful Delilah – Saturday Club, 18 April 1964

Crackin’ Up – Top Gear, 23 July 1964

I Can’t Be Satisfied – Top Gear, 23 July 1964

I Just Want to Make Love To You – Saturday Club, 18 April 1964

2120 South Michigan Avenue – Rhythm and Blues, 31 October 1964