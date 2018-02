Novo filme de Fernando Meirelles abrirá o Festival de Gramado

estadão.com.br

O filme 360 foi escolhido para a sessão de abertura do Festival de Gramado, no dia 10 de agosto. Será a primeira exibição do longa no Brasil, que tem a sua estreia nos cinemas prevista para o dia 17 de agosto.

“Estive em Gramado só uma vez em meados dos anos 90, mas não consegui assistir o filme de abertura porque o teatro estava lotado. Fico muito feliz que 16 anos depois eu possa participar desta 40ª noite”, disse Fernando Meirelles. Além do diretor, os atores brasileiros Maria Flor e Juliano Cazarré participarão da sessão.

360 já participou dos festivais de Londres, Toronto e Munique, e foi lançado na França e em Londres.