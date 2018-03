Novo clipe de Morrissey, ‘Kiss me a lot’, tem mulheres seminuas

Polêmico: assim pode ser classificado o novo clipe do cantor britânico Morrissey. No vídeo de Kiss me a lot, lançado nesta terça-feira, 6, imagens do ex-vocalista do The Smiths são intercaladas com as de mulheres seminuas. A canção integra o disco mais recente de Morrissey, World peace is none of your business, que chegou às lojas em julho de 2014.



Alguns fãs não viram com bons olhos as cenas de modelos seminuas que aparecem intercaladas às imagens do cantor e sua banda. Para eles, as cenas são apelativas e sexistas, além de não acrescentarem nada à canção. As reclamações foram feitas no canal do músico no Youtube.