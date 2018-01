Novo clipe de Lady Gaga discute violência sexual nas universidades

“Uma em cada cinco universitárias serão sexualmente agredidas este ano a não ser que algo mude”. A frase encerra o novo clipe de Lady Gaga, Til It Happens To You, liberado hoje na web.

Escrita por Gaga e por Diane Warren, a canção foi feita para o documentário The Hunting Ground, que discute o assunto e deve estrear nos EUA em breve.

O vídeo contém imagens fortes e conta histórias de abusos sofridos por mulheres no ambiente universitário. “O vídeo tem conteúdo gráfico que pode ser emocionalmente desestabilizador, mas reflete a realidade do que está acontece diariamente nas universidades hoje em dia”, diz uma mensagem antes do vídeo.