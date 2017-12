Novo bar em Nova York é inspirado no universo de Tim Burton; veja

Um novo bar inspirado no universo do diretor Tim Burton está pronto para abrir em Nova York, no bairro East Village: o Beetle House.

+ Tim Burton confirma sequência de ‘Os Fantasmas Se Divertem’ com Winona Ryder e Michael Keaton

De acordo com o site do local, as refeições e os drinks vão prestar homenagem aos filmes do diretor. Coquetéis como ‘Eu Venho Em Paz’ (referência a Marte Ataca!) e o martini Fleet Street (referência a Sweeney Todd), e lanches como o Edward Burger Hands e Ovos Skellington (O Estranho Mundo de Jack).

Veja algumas das imagens postadas pelos proprietários nas redes sociais: