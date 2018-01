Novo álbum do rapper Sabotage chega a serviço de streaming; ouça

Pouco mais de 13 anos depois da morte do músico, foi lançado nesta segunda-feira, 17, o disco póstumo do rapper Sabotage. O álbum Sabotage está disponível para audição no serviço de streaming Spotify:

O disco tem direção musical do Instituto, coletivo de Tejo Damasceno, Rica Amabis e Daniel Ganjaman, tem uma lista de produtores associados e participação – inclusive em vocais – da família do rapper.

Ganjaman escreveu um depoimento emocionado no Facebook sobre o álbum: “Foram 13 anos de trabalho para superar, compilar, organizar, produzir e finalizar esse trabalho, sempre respeitando e priorizando a vontade da família e a memória desse grande amigo e eterna inspiração”.

Sabotage foi assassinado em janeiro de 2003, na zona sul de São Paulo, cenário de boa parte de suas canções (O Rap é Compromisso, seu disco de 1999, é um dos marcos do rap nacional). Mas ele deixou gravadas as vozes do que seria seu novo álbum, lançado agora.

Entre as participações, figuram nomes de artistas como Shyheim (do Wu Tang Clan), Rappin’ Hood, BNegão, Dexter, Céu, Negra Li, Rodrigo Brandão e Sandrão (do grupo RZO).

Por enquanto, o disco só está disponível no Spotify, mas deve ganhar novas plataformas e formatos físicos em breve.