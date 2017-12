Novo álbum do Radiohead será lançado em junho deste ano

Atualizado às 18h05



O empresário do Radiohead afirmou em uma entrevista em Londres nesta quinta-feira, 14, que o novo disco do grupo liderado por Thom Yorke será lançado em junho. Brian Message está confiante que o álbum surpreenderá aos fãs. “Vai soar muito diferente de tudo que os fãs já ouviram”, afirmou. O trabalho será o primeiro da banda desde The King of Limbs, em 2011, e o oitavo álbum de estúdio. O Radiohead também anunciou recentemente que fará uma turnê mundial.

Mentira. Nesta sexta-feira, 15, a banda preparou um comunicado descreditando as informações como “não oficiais”, ainda que sem negá-las. “Brian Message não é empresário do Radiohead – ele é um parceiro na Courtyard Management, mas não tem função prática e, por isso, qualquer aspa ou qualquer suposição decorrente delas não devem ser atribuídas à gerência do Radiohead ou tidas como informações oficiais do grupo”, diz o comunicado.

Eles ainda encerraram o texto reafirmando os nomes que trabalham de fato como empresários da banda. “O Radiohead é gerenciado por Chris Hufford e Bryce Edge, da Courtyard Management.”

