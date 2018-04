Novo álbum do Arctic Monkeys será lançado em 11 de maio

Sem material inédito desde 2013, a banda britânica de indie rock Arctic Monkeys anunciou nesta quinta-feira que lançará no dia 11 de maio o novo álbum, chamado Tranquility Base Hotel + Casino.

Gravado em Los Angeles, Paris e Londres, o sexto álbum de estúdio da banda foi produzido pelo compositor James Ford e pelo vocalista Alex Turner.

O novo trabalho contará com 11 músicas, com os títulos Star Treatment, One Point Perspective, American Sports, Tranquility Base Hotel + Casino, Golden Trunks, Four Out Of Five, The World’s First Ever Monster Truck Front Flip, Science Fiction, She Looks Like Fun, Batphone e The Ultracheese.

Junto com o lançamento do disco, a banda iniciará em 22 de maio em Hollywood, nos Estados Unidos, uma grande turnê internacional para divulgar o novo trabalho. / EFE