Nova temporada de ‘RuPaul’s Drag Race’ estreia no fim de março com participação de Lady Gaga

Depois de oito temporadas e de dar à RuPaul Charles o prêmio Emmy de melhor apresentador de reality show em 2016, o programa RuPaul’s Drag Race retornará em março para a sua nova temporada.

De acordo com a revista Entertainment Weekly, a estreia da temporada nove será no dia 24 de março em um novo canal: depois de oito anos sendo exibido no canal LGBT Logo, o reality show será transmitido agora pelo canal VH1 nos EUA.

A chefe de programação da Logo, Pamela Post, disse que a decisão de mudar o programa de emissora foi pelo sucesso crescente na TV. “Transmitir o programa no VH1 vai permitir que mais fãs experimentem a energia que essas queens destemidas levam ao palco toda semana.”

O programa, que, num paralelo à America’s Next Top Model, tem como objetivo uma nova drag queen superstar, vai contar com uma participação da cantora Lady Gaga no episódio de estreia, no dia 24 de março.

No Brasil, o programa é exibido pelos canais pagos Multishow, o próprio VH1 e o Comedy Central, que estreia com exclusividade a oitava temporada a partir de abril.