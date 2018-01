Nova temporada de ‘Orange Is the New Black’ tem data de estreia confirmada

A terceira temporada de Orange Is the New Black ganhou data de estreia no Netflix: dia 12 de junho. Algumas novidades, entretanto, marcam o retorno da série. O ator Jason Biggs, que interpreta Lary Bloom, ex-noivo de Piper, não voltará para a série. Lorraine Toussaint, a intérprete de Vee, também vai desfalcar o elenco.

Por sua vez, Laura Preppon, confirmou que estará em todos os episódios da terceira temporada de Orange Is the New Black. A intérprete de Alex Vause teve sua participação reduzida no segundo ano da série por conflitos de agenda.

A Netflix também divulgou outras novidades em seu catálogo para 2015: Wet Hot American Summer: First Day of Camp, baseada no filme Mais um Verão Americano, chega no dia 17 de julho e Sense8, dos irmãos Wachowski, realizadores de Matrix, estará disponível no dia 5 de junho. Já Between tem previsão de estreia para maio.