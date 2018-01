Nova temporada de ‘American Horror Story’ será sobre a eleição dos EUA, diz produtor

O produtor Ryan Murphy, responsável pela série American Horror Story, finalmente revelou o tema da sétima temporada do programa. Depois de abordar uma antiga lenda colonial no sexto ano, intitulado Roanoke, a série agora deve tratar da eleição dos EUA de 2016.

Em entrevista a Andy Cohen no programa de TV Watch What Happens Live, Murphy disse ainda não ter um título, mas que a nova temporada será sobre a eleição. “A temporada, que começamos a filmar em junho, será sobre a eleição, a que acabamos de passar”, revelou. “Então, acho que isso será interessante para muitas pessoas”.

Questionado se haveria um Donald Trump na série, Ryan respondeu apenas com um “talvez”. A sétima temporada de American Horror Story ainda não tem data de estreia.

Na entrevista com Andy Cohen, o produtor comentou também sobre outra série que produz, American Crime Story, que retrata acontecimentos criminosos reais dos EUA, como o caso O.J. Simpson, tema da temporada de estreia. A já confirmada quarta temporada da série vai abordar o caso Monica Lewinsky e Ryan foi questionado sobre quem dará vida à ex-estagiária da Casa Branca e à família Clinton.

“Eu não sei quem eu gostaria que vivesse Hillary”, contou o produtor. “Eu acho que vamos escolher uma atriz desconhecida para viver Monica. Eu falei com a minha grande amiga Sarah Paulson sobre viver Linda Tripp”. Tripp era uma amiga e confidente de Lewinsky que também trabalhou na Casa Branca durante o governo de Bill Clinton e gravou, secretamente, conversas que comprovavam a relação do ex-presidente com a ex-estagiária.

Antes da chegada da temporada sobre o caso Lewinsky, American Crime Story ainda terá mais duas temporadas. Primeiro, será gravada a terceira, sobre o assassinato do estilista Gianni Versace em 1997. Darren Criss, que já havia trabalhado com Ryan em Glee, será o assassino, enquanto o venezuelano Édgar Ramírez viverá o estilista.

Já a segunda temporada, que será gravada depois da terceira por conta da agenda dos atores escalados, como Anette Benning, terá como temática os acontecimentos relacionados à passagem do furacão Katrina pelos EUA em 2005.