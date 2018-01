Nova pegadinha de Silvio Santos coloca Darth Vader na saída do banheiro; veja

Um dos quadros mais conhecidos do Programa Silvio Santos é o “Câmera Escondida”, que faz as famosas “pegadinhas” filmadas e, ultimamente, muito bem produzidas.

Depois de ter feito muito sucesso no ano passado com sua infame pegadinha dos zumbis no metrô em Fortaleza, chamando atenção até da mídia internacional, agora Silvio colocou Darth Vader, Stormtroopers e outros personagens de Star Wars na saída de um banheiro químico… depois que as pessoas tinham entrado nele.

+ Silvio Santos inova de novo e faz sucesso com pegadinha dos zumbis

O vídeo foi veiculado no último domingo, 17, e reapareceu na rede nesta terça-feira, 19. Veja:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pegadinha Silvio Santos - Star Wars - O Poder da Força E se ao sair do banheiro você desse de cara com Darth Vader? Confira a nova pegadinha de Silvio Santos com Star Wars! Publicado por TV Jornal em Segunda, 18 de janeiro de 2016

Enquanto isso, Star Wars – O Despertar da Força caminha para se tornar a maior bilheteria de todos os tempos no cinema.

+ John Williams recebe 50.ª indicação ao Oscar por música de ‘Star Wars’

+ ESPECIAL: O universo de Star Wars