Norah Jones cancela shows no Brasil

A cantora Norah Jones cancelou os três shows que realizaria no País. Ela se apresentaria nesta quarta-feira, 12, em Porto Alegre, dia 15 em São Paulo e dia 16 no Rio de Janeiro. O cancelamento foi devido ao falecimento de seu pai, o músico indiano Ravi Shankar.

“Eu tive de tomar a difícil decisão de cancelar as datas da minha turnê no Brasil para ficar com a minha família após o falecimento do meu pai. Meu pai fará muita falta. Eu espero que meus fãs entendam e aceitem as minhas sinceras desculpas por causa do cancelamento. Eu espero retornar ao Brasil em breve”, disse a cantora em comunicado nesta quarta-feira.

Ravi Shankar morreu, na terça-feira, 11, em San Diego, nos Estados Unidos. O músico tinha 92 anos e sofria de problemas respiratórios e cardíacos.