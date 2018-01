Noite do Muse foi a de maior público até agora

Julio Maria

Ponto para Roberto Medina

Ninguém acreditava que Muse levaria 80 mil pessoas à Cidade do Rock e, até agora, foi a noite desta banda que bateu o recorde de público: 83 mil pessoas. Da mesma forma, muitos duvidavam da força do metal, que levou na noite de quinta 80 mil. Medina tem costurado bem as atrações e conseguido aglutinar plateias.

Inferno dos cambistas

Eles não se deram nada bem até aqui. Muitos lamentavam não conseguir vender ingressos para o Rock in Rio de ontem, pelos quais chegavam a pedir R$ 400 na Avenida Salvador Allende, que dá acesso à Cidade do Rock. Outro fracasso foi a aposta que fizeram na chuva, na noite de quinta. Como não choveu, ficaram com toda a mercadoria (R$ 5 cada peça) encalhada.

Eu Vou

Uma farta distribuição de camisinhas Rock in Rio era feita ontem, na entrada do lugar. Camisinhas masculinas e femininas saíam como água, com muitos pedidos extras.

Coisa Fina

Convidada de Mallu Magalhães, a orquestra de Mario Adnet, com a fina flor do instrumental brasileiro, era alvo de comentários interessantes da plateia que estava ali para ver, em algumas horas, Bon Jovi. Quando Adnet falava das músicas Coisa Nº 4 e Coisa Nº 6, de Moacir Santos, gente da plateia dizia: “Coisa? Que coisa? É nome de música?”