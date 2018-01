Noel Gallagher pega o metrô para participar do show do U2 em Londres; veja

Noel Gallagher se juntou ao U2 no palco da O2 Arena em Londres na noite desta segunda-feira, 26, em um show da turnê Innocence + Experience, da banda irlandesa.

O líder do Oasis se juntou ao grupo no final do set para tocar um violão e fazer o backing de I Still Haven’t Found What I’m Looking For e uma versão de All You Need is Love, dos Beatles. Veja abaixo (via NME):

“Eu gostaria de convidar ao palco um dos meus heróis, um dos heróis da banda, para nos ajudar com essa próxima canção. Vocês vão dar as boas vindas ao ‘high flying bird’ Noel Gallagher”, disse Bono.

Mais cedo, o jornalista Damian Jones flagrou Gallagher no metrô de Londres, a caminho do show: