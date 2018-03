Noel Gallagher diz ter algumas canções para seu irmão Liam cantar

Noel Gallagher tem recebido bastante atenção da mídia especializada britânica: o Oasis completou 20 anos em 2014, ele vai lançar em breve um novo disco com os High Flying Birds e recentemente se envolveu numa pequena polêmica com o astro pop Ed Sheeran. Bem, ele é Noel Gallagher.

A última sobre o astro do brit-pop é que ele disse à revista NME que tem algumas canções e ficaria feliz em ver seu irmão e ex-companheiro de Oasis, Liam, cantar.

“Tenho algumas canções novas paradas que ficariam boas com ele cantando. Mas não tenho certeza do que ele planeja, se é que tem algum plano”, disse Noel. Questionado sobre que tipo de músicas seriam essas, ele respondeu: “algumas boas para c…, melhores do que as que ele vem cantando nos últimos tempos”.

A banda de Liam, Beady Eye, anunciou sua separação em dezembro passado.

O Noel Gallagher’s High Flying Birds é o principal convidado do London’s Calling Festival, em 4 de julho, que também recebe Ryan Adams, The Hives e o Echo and the Bunnymen.

O primeiro single de Chasing Yesterday, novo disco de Noel, já foi divulgado, Ballad of the Mighty I (com participação do ex-guitarrista dos Smiths, Johnny Marr, que não aparece no vídeo):