Noel Gallagher apoia casamento gay, questiona legalização das drogas e fala sobre possível volta do Oasis

Noel Gallagher está sempre com a língua afiada e pronto para polemizar. Em entrevista à Rolling Stone dos Estados Unidos, o ex-Oasis questionou a legalização das drogas e apoiou o casamento gay. “Eles acham que a depravação vai se espalhar pelo mundo porque duas pessoas do mesmo sexo podem se reconhecer em um casamento? Eles fazem parte do velho mundo e vão ter ido embora muito em breve. Vocês [dos Estados Unidos] tem essa coisa religiosa e isso é insano. Se um homem quer casar com outro homem, o problema é dele”, disse.

Questionado sobre as drogas, o músico britânico foi enfático. “Eu realmente acho que a legalização das drogas em 25 anos seria algo muito bom porque tiraria os elementos do romance e da rebeldia para as crianças. Mas esses 25 anos seriam um completo caos, desastre e escândalo atrás de escândalo”, afirmou.

Noel também fez críticas ao Tidal, novo serviço de música por streaming criado pelo rapper Jay Z no início do ano. “Essas pessoas acham que as são os Vingadores? Eles pensam que vão salvar o mundo? Estava falando com Chris Martin [do Coldplay, um dos artistas que apoiou Jay Z no Tidal] um dia depois do lançamento e perguntei, ‘Vocês estão atrás de um prêmio Nobel da Paz?’ E eles, ‘Vamos salvar o meio musical’ Esqueçam os royalties e a ‘força da música’. Comecem escrevendo uma música”, cravou.

Volta do Oasis. Em abril, o jornal britânico Daily Mirror publicou uma matéria afirmando que, por informações de uma ‘fonte bem colocada’, os irmãos Liam e Noel Gallagher estariam conversando sobre um possível retorno da banda. Noel, no entanto, voltou a desmentir os boatos. “Liam está sendo um pouco cínico com os fãs do Oasis no sentido de sempre alimentar esperança. Houve um rumor de que tínhamos um acordo de cavalheiros [para voltar com a banda], mas esse rumor veio do pessoal dele. É uma fonte próxima dele e eu vou falar o quão próxima: ela provavelmente acorda com ele todos os dias. Sempre sobra pra mim decepcionar as crianças em uma entrevista”, disse.

