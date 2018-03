No show de Yngwie Malmsteen, aplausos para Jimi Hendrix

Marcia Pezentini

Yngwie Malmsteen, considerado o ‘Deus da guitarra’, começou apresentação no segundo dia do Monsters of Rock com atraso e problemas de microfonia.

Falhas no microfone deixaram a voz de Nick Marino, que também é tecladista, inexpressiva diante dos solos virtuosos de guitarra de Malmsteen e as pancadas da bateria.

O público mais olhou do que aplaudiu, e não parecia muito animado com as performances de Malmsteen, que jogava a guitarra para o alto e a girava em volta do corpo.

Uma salva de palmas veio do público quando o guitarrista tocou ‘Purple Haze’, do também lendário guitarrista Jimi Hendrix. O sueco, que já tem fama de não ser muito simpático, pouco interagiu com os fãs que acompanhavam o show deste domingo.

A apresentação, que durou pouco menos de uma hora, foi encerrada com Malmsteen destruindo uma guitarra branca, enquanto o público o aplaudia.