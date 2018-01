No Camboja para divulgar seu filme, Angelina Jolie mostra que tem estômago forte ao comer aranhas e escorpiões

No Camboja para divulgar seu novo filme First They Killed My Father sobre a época do Khmer Vermelho, a atriz e diretora americana Angelina Jolie mostrou que tem estômago forte e é topa provar comidas exóticas.

Em uma entrevista à BBC, ela mostra aos filhos um pouco do que é a culinária local.

No vídeo, ela não só prepara o alimento como experimenta os mais diversos insetos, como aranhas e escorpiões.

Angelina Jolie acredita que os animais sempre fizeram parte da dieta dos cambojanos e que esse hábito alimentar teve um papel importante durante a guerra civil que assolou o país na década de 70, colocando a população em estado de privação de alimentos, daí a importância dos insetos.

Para a BBC, a artista ressaltou que o objetivo de seu filme é conscientizar o mundo sobre a brutalidade do regime comunista, responsável pela morte de 1,7 milhão de cambojanos.