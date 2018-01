No aniversário de 100 anos da avó, rapper Macklemore realiza todos os desejos dela

O que você faria para comemorar os 100 de sua avó? Pode pensar em várias formas de fazer isso, claro. Pois o rapper americano Macklemore quis presentear a avó e decidiu que ela merecia algo inusitado, diferente e divertido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao chegar de surpresa à casa da sua centenário avó, na Califórnia, informou que aquele dia seria especial, que ele estava ali para dedicar o tempo todinho a ela.

E o presente seria permitir que ela fizesse tudo o que queria, realizaria todas as suas vontades. E a senhorinha de cabelos branquinhos aceitou, afirmando que faria de tudo.

Mesmo com dificuldade de locomoção, seguiu o neto, que a levaria para a aventura em seu belo carro conversível.

Forma às compras, cantaram muito, brincaram bastante, até de forma bem inusitada, confira no vídeo.

Para encerrar o dia, Macklemore fez uma tatuagem para homenagear a aniversariante. Claro que teve bolo com muitas velinhas e até um uma festinha surpresa, com bolo cheio de velinhas e as amigas esperando para os cumprimentos. Ah, teve também um bombeiro, que fez a alegria da plateia.

Confira o vídeo, que Macklemore fez, além de divertido é bem emocionante. Ao fundo, a canção Glorious, do próprio rapper.