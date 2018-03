Nicolau Flamel vai aparecer na sequência de ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’

Nicolau Flamel, personagem inicialmente mencionado em Harry Potter e a Pedra Filosofal, vai aparecer no novo filme de Animais Fantásticos. O ator escalado é Brontis Jodorowsky.

O personagem é conhecido no mundo mágico de Harry Potter como alquimista que descobriu o Elixir da Vida — e é apenas um dos novos personagens confirmados para o filme nesta sexta-feira, 6.

A sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam está programada para estrear no dia 16 de novembro de 2018

As novidades foram anunciadas no Pottermore, site oficial de J.K. Rowling.

Outros nomes confirmados são: Wolf Roth (como um personagem chamado Spielman), Victoria Yeates (Bunty), Derek Riddell (Torquil Travers), Poppy Corby-Tuech (Rosier) e Cornell S John (Arnold Guzman).

Os nomes Travers e Rosier já apareceram no mundo de Harry Potter, como dois Comensais da Morte de Voldemort.

As atrizes Jessica Williams e Fiona Glascott também foram confirmadas no filme.

O cast principal continua no longa: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol e Dan Fogler. Jude Law também teve sua participação confirmada, interpretando Dumbledore.

Zoë Kravitz estará no novo filme como Leta Lestrange (figura misteriosa do passado de Newt Scamander), e Callum Turner fará o irmão do protagonista, Theseus.