Nick Cave deve vir ao Brasil em outubro de 2018, diz jornal

O cantor australiano Nick Cave deve vir ao Brasil em outubro de 2018, segundo informações do jornal Destak.

Ele faria uma apresentação em São Paulo, cidade onde viveu no início dos anos 1990, ainda sem data e local definidos.

Em 2016, Nick Cave lançou seu álbum mais recente, Skeleton Tree, e também participou do filme One More Time With Feeling, onde narra o processo de composição do disco e se abre sobre a morte trágica de um de seus filhos adolescentes.

Em 2017, a coletânea Lovely Creatures – The Best of Nick Cave & the Bad Seeds 1984 – 2014 chegou às lojas.

Ele tem uma turnê agendada pela Europa entre maio e julho deste ano, depois de uma extensa série de shows nos EUA em 2017.