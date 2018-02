New Order leva o Rei Artur para rave e guerra de comida em novo clipe; veja

A banda britânica New Order lançou nesta terça-feira, 18, o clipe da nova música Restless: no vídeo, dirigido pelo coletivo espanhol NYSU, uma versão moderna da lenda de Excalibur leva o Rei Artur para passear em uma rave de música eletrônica e a uma guerra de comidas. Veja:

O álbum Music Complete, que será lançado em setembro, conta com a participação do vocalista do The Killers Brandon Flowers, de Iggy Pop e La Roux. O álbum é o primeiro desde que o baixista Peter Hook saiu da banda, em 2007, mas marca o retorno da tecladista Gillian Gilbert. O último disco do New Order tinha sido Waiting for the Siren’s Call, de 2005. Uma coleção, Lost Sirens, foi lançada em 2013, com músicas gravadas nas sessões do álbum.

Em uma entrevista recente ao Estado, Hook reafirmou sua mágoa com os membros remanescentes do New Order, especialmente o guitarrista Bernard Sumner. Segundo Hook, até o fim deste ano a Justiça inglesa deve julgar seu processo contra a banda.