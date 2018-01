Netflix revela trailer do especial de Clarice Falcão para o streaming

O serviço de streaming da Netflix no Brasil apresentou nesta terça-feira, 25, o trailer para o programa especial produzido no País com a cantora Clarice Falcão.

Numa mistura de show, musical e stand-up, o especial, gravado em março no Rio, brinca com os tradicionais programas televisivos de final de ano, com Clarice desenvolvendo um ‘Especial de Ano Todo’.

Além de cantar músicas sobre os meses do ano, Clarice aparece, no trailer, cantando também sobre as séries originais da Netflix. Confira:

Especial de Ano Todo Ela queria fazer um especial de fim de ano, mas como não dá pra saber quando cada um vai assistir, ela resolveu fazer um Especial de Ano Todo, e lançar logo em agosto. Publicado por Netflix em Terça-feira, 25 de julho de 2017

Clarice Falcão – Especial de Ano Todo estará disponível no dia 4 de agosto na Netflix.