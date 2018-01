Netflix revela oficialmente a data de estreia e o primeiro pôster de ‘Stranger Things 2’

O serviço de streaming Netflix divulgou nesta terça-feira, 11, a data de estreia da aguardada nova temporada da série Stranger Things: será no dia 27 de outubro deste ano.

A revelação da data de estreia veio junto com o primeiro pôster do novo ano, que mostra que os perigos estão se tornando cada vez maiores. “Se você acha que tudo acabou bem, pode mudar de ideia. O mundo nunca esteve tão invertido como vai estar dia 27/10”, diz o anúncio oficial da Netflix no Brasil.

Se você acha que tudo acabou bem, pode mudar de ideia. O mundo nunca esteve tão invertido como vai estar dia 27/10. #StrangerThings2 pic.twitter.com/akmUhN8sFG — Netflix (@NetflixBrasil) July 11, 2017

A segunda temporada da série Stranger Things chega mais de um ano após a bem-sucedida primeira, que rendeu já rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor série de drama e ainda a vitória no SAG Awards na categoria de melhor elenco de série de drama. Stranger Things agora irá passar pelo seu primeiro Emmy Awards em setembro.

Os novos episódios da série terão início durante o Halloween do ano seguinte aos acontecimentos da primeira temporada. Agora, Will (Noah Schnapp) começa a sofrer as consequências de ter passado tanto tempo no mundo invertido. Ao mesmo tempo, o passado de Eleven (Millie Bobby Brown) começa a se desvendar ainda mais.

“É o ano de 1984 e os cidadãos de Hawkins, em Indiana, ainda se recuperam dos horrores do Demagorgon e dos segredos do Laboratório de Hawkins”, diz a sinopse oficial. “Will Byers foi resgatado do Mundo Invertido, mas uma entidade maior e mais sinistra ainda aterroriza os que sobreviveram.”