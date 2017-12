Netflix faz pegadinha de primeiro de abril com ‘Game of Thrones’

“Atendendo a pedidos, finalmente ‪#‎GoT‬ chegou à Netflix” foi a frase postada no Facebook oficial do Netflix na manhã desta sexta-feira, 1º de abril. GoT é a sigla usada na web para falar da série Game of Thrones, sucesso da emissora HBO.

O link então levava ao seguinte vídeo: http://netfllix.com.br/GoT/.

O GoT queria dizer, na verdade, Glauber, O Tijolo.

Em 35 minutos, o post teve mais de 23 mil likes.

