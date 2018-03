Netflix encomenda mais quatro filmes estrelados por Adam Sandler

O ator Adam Sandler vai continuar sua parceria com a Netflix por mais quatro filmes, informou nesta sexta-feira, 24, o site Deadline.

De acordo com a publicação, o ator, que já havia assinado um contrato de quatro filmes anteriormente, novamente se compromete a escrever e protagonizar mais quatro títulos cômicos para o serviço de streaming. Além disso, a produção dos filmes ocorre numa parceria entre a Netflix e a empresa do ator, Happy Madison.

Até o momento, Sandler já lançou na plataforma os longas de comédia The Ridiculous 6 (2015) e Zerando a Vida (2016). No dia 14 de abril, ele lança o terceiro, Sandy Wexler.

A Netflix nunca divulga números de audiência, mas segundo o chefe de conteúdo do serviço de streaming, Ted Sarandos, a respostas dos assinantes aos filmes do comediante tem sido positiva. “Adam Sandler é um dos principais comediantes no mundo do cinema e seus filmes provaram ser extremamente bem-sucedidos com nossos assinantes no mundo.”

Atualmente, a Netflix atua em mais de 190 países, que recebem todo o conteúdo original do serviço, incluindo os filmes de Sandler. Em análise, o Deadline aponta que é um negócio proveitoso para ambas as partes, já que o ator é bem pago pelo serviço – o suficiente para ele dar uma pausa nos lançamentos em cinemas, que já renderam mais de três bilhões de dólares em bilheteria ao longo da carreira.

“Eu amo trabalhar com a Netflix”, disse o ator em comunicado. “Eu amo o quanto eles são apaixonados em fazer filmes e colocar para todo o mundo ver. Eles me fizeram sentir como parte da família e eu não posso agradecê-los o suficiente pelo apoio.”