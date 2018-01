Netflix divulga teaser da série ‘3%’, primeira produção brasileira do serviço de streaming

O Netflix divulgou as primeiras imagens e o primeiro teaser de 3%, nova série dirigida por Cesar Charlone, a primeira produção brasileira do serviço de streaming. A série, estrelada por João Miguel e Bianca Comparato, foi rodada em São Paulo e vai ficar disponível no dia 25 de novembro.

Veja o teaser:

A sinopse divulgada pelo Netflix é o seguinte: “3% se passa num mundo pós-apocalíptico, depois de diversas crises que deixaram o planeta devastado. Num lugar não especificado do Brasil, a maior parte da população sobrevivente mora no Continente, um lugar miserável, decadente, onde falta tudo: água, comida, energia. Aos 20 anos de idade, todo cidadão tem direito de participar do Processo, uma seleção que oferece a única chance de passar para o Mar Alto, onde tudo é abundante e há oportunidades de uma vida digna. Mas somente 3% dos candidatos são aprovados no Processo, que testa os limites dos participantes em provas físicas e psicológicas e os coloca diante de dilemas morais. Morar em Mar Alto, no entanto, não é o objetivo de todos os candidatos: alguns têm outros planos”.

Michele (Bianca Comparato) é uma ‘jovem ingênua, que tem um senso de justiça muito forte’. Não tem família e foi criada pelo irmão, até que ele passou pelo Processo. Sua missão é ser aprovada também. ‘Ela não está no Processo com o objetivo único de passar, ela quer mais. E, com isso, enfrenta muitos conflitos internos’ , diz Bianca. Foto: Andrea Miner/Divulgação