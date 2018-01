Netflix divulga o primeiro trailer de ‘Punho de Ferro’, série em parceria com a Marvel

A Netflix divulgou na tarde desta terça-feira, 7, o primeiro trailer da sua nova série em parceria com a Marvel, Punho de Ferro. A prévia traz o ator Finn Jones, que ficou conhecido como o Loras Tyrell da série Game of Thrones, na pele do herói do título.

Punho de Ferro é a identidade adquirida por Danny Rand, um jovem que, quando criança, foi o único sobrevivente de uma queda de avião que matou seus pais. Na série da Netflix, o personagem volta a Nova York após anos de treinamento de artes marciais numa cidade mística da Ásia, na tentativa de recuperar a empresa da sua família.

Esta já é a quarta série da Netflix em parceria com a Marvel, que já apresentaram Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage. Ainda este ano, os quatro heróis irão se reunir em um só grupo, estrelando a minissérie Defensores.

A estreia de Punho de Ferro está marcada para o dia 17 de março na Netflix. Já Defensores deverá chegar ao serviço de streaming em setembro de 2017.