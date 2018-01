Netflix divulga a data de retorno de ‘Orange Is The New Black’

O serviço de streaming Netflix divulgou nesta quarta-feira, 8, a data de retorno de uma das suas mais aclamadas séries, Orange Is The New Black. A estreia da quinta temporada da trama foi marcada para o dia 9 de junho deste ano.

Para divulgar a data de retorno, a Netflix liberou um vídeo curto, de apenas 15 segundos, mostrando algumas das principais personagens da história. Ainda não é um trailer, mas já serve para atiçar os fãs mais fervorosos.

Criada por Jenji Kohan (Weeds), Orange Is The New Black se passa dentro do presídio feminino de Litchfield, onde, na quarta temporada, a disputa de gangues internas chegou ao extremo, causando a morte de uma das personagens mais queridas do público.

Na cerimônia do SAG Awards, em janeiro, as atrizes da série subiram ao palco para receber, em conjunto, o prêmio de melhor elenco em série de comédia ou musical pelo segundo ano seguido.