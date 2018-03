Netflix confirma quarta temporada de ‘House of Cards’ para 2016

A quarta temporada de House of Cards está confirmada para 2016, informou a Netflix nesta quinta-feira, 2. O serviço de conteúdo digital sob demanda também confirmou o retorno dos atores Kevin Spacey, que vive o protagonista Francis Underwood, e Robin Wright, que interpreta sua esposa, Claire.

Ainda de acordo com o comunicado, as gravações da próxima temporada da série devem começar ainda no segundo semestre de 2015, na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. House of Cards, que conta a história de um ambicioso político norte-americano, estreou na Netflix em 1º de fevereiro de 2013. Kevin Spacey recebeu o Globo de Ouro de melhor ator de uma série de drama em 2015.

A terceira temporada de House of Cards estreou no Brasil no dia 27 de fevereiro. Uma semana antes, a Netflix colocou por alguns minutos no ar os 10 primeiros episódios (de 13) da temporada da série e, quem abriu o menu da série na hora certa, pode assistir tudo bem antes da estreia oficial. Não se sabe até hoje se isso foi uma estratégia de marketing ou, de fato, uma falha do serviço de streaming.