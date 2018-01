Netflix apresenta trailer de ‘Atypical’, nova série sobre jovem autista

A Netflix vai lançar em breve uma nova série ‘teen’, intitulada Atypical, que ganhou esta semana o seu primeiro trailer legendado completo.

A série vai acompanhar um jovem de 18 anos, estudante do ensino médio, com um transtorno do espectro autista, que resolve sair em uma missão: arrumar uma namorada. Seu novo objetivo balança as estruturas não só da sua própria vida como da sua família.

Atypical tem como protagonista o ator Keir Gilchrist, conhecido por seus papéis no filme Se Enlouquecer, Não se Apaixone e na série United States of Tara. A indicada ao Oscar Jennifer Jason Leigh aparece ainda como sua mãe, enquanto Michael Rapaport vive o seu pai. Outro nome conhecido do elenco é de Raúl Castillo, visto em Looking.

A estreia de Atypical está marcada para 11 de agosto na Netflix.