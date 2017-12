Nem todas as homenagens em prédios e monumentos para Prince nas redes são verdadeiras

Nem tudo que está na internet é verdade, muito menos no Twitter. Desde a noite de quinta-feira, 21, dia da notícia terrível da morte de Prince, circularam nas redes imagens de monumentos – a Torre Eiffel, o Empire State, as Cataratas do Niágara – iluminadas em roxo, o que seria uma homenagem ao artista.

Na verdade, as Cataratas do Niágara foram iluminadas na cor em homenagem aos 90 anos da Rainha Elizabeth… coincidentemente no mesmo dia da morte do Prince. Incrível.

Niagara Falls will be illuminated in purple today for the 90th birthday of Queen Elizabeth. Photo via @NiagaraParks. pic.twitter.com/UeXOH6Yd5w — Canoe Travel (@canoetravel) April 21, 2016

Uma imagem do Empire State que circulou na verdade data de outro período. Em agosto de 2015, o prédio ganhou a iluminação púrpura em homenagem à Military Order of the Purple Heart, uma organização social de veteranos de guerra dos EUA.

Checagens de jornais estrangeiros por meio do aplicativo EarthCam, na noite de quinta-feira, 21, também desmentiram as imagens – falsas – da Torre Eiffel “pintada” em roxo.

Mas prédios nos EUA, menos célebres, de fato homenagearam Prince na noite desse dia triste.

Como essa ponte em Minnesota:

Lowry Ave. Bridge will be lit purple tonight as we mourn w/ the world the loss of a true artist & a beloved MN son. pic.twitter.com/y7MWelv1Hd — Hennepin County (@Hennepin) April 21, 2016

O estádio do time de beisebol Minnesota Twins:

Fitting that it's raining in Minneapolis today. pic.twitter.com/s5KFurDhHi — Minnesota Twins (@Twins) April 21, 2016

Esse escritório na cidade:

A Prefeitura de San Francisco:

"Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life"…#RIPPrince pic.twitter.com/22t56HtBuk — City of SanFrancisco (@sfgov) April 22, 2016

A Terminal Tower, em Cleveland, cidade onde ficar o Rock and Roll Hall of Fame:

O Superdome em Nova Orleans:

Tonight the Dome will be lit in purple in remembrance of Prince, a true music legend. #RIPPrince pic.twitter.com/Nc92WHoEEy — MBSuperdome (@MBSuperdome) April 21, 2016

E a NASA postou essa foto de uma nebulosa púrpura em homenagem ao cantor: