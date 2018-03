O anúncio do perfume Miss Dior dirigido pela diretora Sofia Coppola já está no You Tube. A atriz Natalie Portman é a garota propaganda e a peça publicitária tem “Je T’aime Moi Non Plus” de Serge Gainsbourg como música de fundo.

Sofia Coppola já havia dirigidos outros filmes para a Dior, e sempre vale a pena rever esse vídeo super fofo: