Naomi Watts tropeçou no vestido de Emma Stone e quase caiu ao receber prêmio durante o SAG Awards 2015 neste domingo, 25, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e por pouco não foi parar no chão. No palco para agradecer o troféu ganho pelo filme Birdman na categoria melhor elenco, Naomi se desequilibrou antes de discursar. Pouco tempo depois, a atriz discursou e acabou arrancando risadas de seus companheiros de elenco como Emma Stone e Amy Ryan.

