Na Virada, guitarrista da Plebe Rude pergunta onde estavam as pessoas de opinião nos últimos 30 anos

A Plebe Rude subiu ao Palco Rio Branco com um atraso de 15 minutos por questões técnicas – logo resolvidas – com o clássico Brasília, do disco O Concreto Já Rachou, de 1985.

“A gente está numa era em que todo mundo tem uma p… de uma opinião. Onde estavam essas pessoas durante os últimos 30 anos?! É só agora que o brasileiro acorda?! É hora de lutar!”, disse o guitarrista e vocalista Philippe Seabra. E a Avenida Rio Branco viu abrir uma roda punk logo em seguida.

A Plebe Rude lançou em 2014 seu sexto álbum, Nação Daltônica, e recentemente saiu o documentário A Plebe é Rude, que conta a história da banda desde sua fundação há 35 anos, em Brasília.