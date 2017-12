Na sua estreia mundial, filme brasileiro ganha prêmio no Festival SXSW nos EUA

O filme brasileiro O Roubo da Taça, que tem no elenco Taís Araújo, Milhem Cortaz e Paulo Tiefenthaler, e outros, ganhou um prêmio da audiência do festival South By Southwest (SXSW), em Austin, nos EUA. O longa do diretor Caito Ortiz venceu a categoria Visions – que premia cineastas “audaciosos, que correm riscos no novo cinema”. Essa foi a estreia mundial do filme.

O Roubo da Taça conta com humor o episódio do roubo da Jules Rimet, em 1983 – sem esclarecimento oficial até hoje. O roteiro é do blogueiro do Estado Lusa Silvestre, e o filme tem produção de Francesco Civita e Beto Gauss, na Prodigo Filmes, de São Paulo.

O longa deve estrear nos cinemas brasileiros em agosto.