Música sertaneja domina as listas de mais executadas do Spotify no Brasil em 2017

Ed Sheeran é o artista com mais streamings em 2017 no Spotify, o DJ Alok é o músico brasileiro mais ouvido na plataforma e das 20 faixas mais executadas no Brasil, 17 são brasileiras. Os dados do Year in Music Spotify foram divulgados nesta terça-feira, 5.

Segundo o serviço, o usuário brasileiro prioriza artistas nacionais — 19 dos 20 artistas mais ouvidos do País nasceram aqui, dividindo a lista apenas com Ed Sheeran.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Tudo Sobre: Spotify

Das 20 faixas mais executadas, 17 são brasileiras, sendo 7 sertanejos, 6 do funk, 2 de música eletrônica e 2 de pop. Matheus e Kauan, Henrique & Juliano e Marília Mendonça formam o pódio dos cantores mais executados, todos sertanejos.

Hear me Now, do DJ Alok, foi a faixa brasileira com mais streamings por aqui, seguida por Vidinha de Balada, de Henrique & Juliano, fechando o Top 3 com Shape of You.

“Foi de fato o ano da música brasileira no Spotify Brasil“, diz a gerente de relacionamento entre artistas e gravadoras do Spotify, Roberta Pate, em um comunicado divulgado nesta terça-feira. “2017 marcou essa virada no hábito do brasileiro.”

O britânico Ed Sheeran manteve o posto de #1 do ano passado, com mais de 45 milhões de ouvintes mensais. Seu álbum ÷ (Divide) também foi o mais executado em todo o mundo, com mais de 3,1 bilhões de streamings e Shape of You fecha a tríade vencedora, como a música #1 global com mais de 45 milhões de ouvintes.

No site spotify.com/2017 estão os rankings detalhados do ano, além das tendências musicais, top playlists 2017, playlists Year in Music, vídeos e mais.

O serviço também disponibiliza playlists personalizada para usuários, com as canções e artistas mais ouvidos, acessando 2017wrapped.com.

Abaixo as listas divulgadas pelo Spotify (os links levam a playlists no serviço).

Spotify Year in Music Brasil 2017

Top 10 Artistas

Matheus & Kauan Jorge & Mateus Henrique & Juliano Marília Mendonça Wesley Safadão Ed Sheeran Alok Maiara & Maraisa Henrique & Diego MC Kevinho

Top 10 Álbuns

Na Praia 2 – Matheus & Kauan Como Sempre Feito Nunca (Ao Vivo) – Jorge & Mateus Realidade (Ao Vivo em Manaus) – Marília Mendonça Marília Mendonça Ao Vivo – Marília Mendonça O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) – Henrique & Juliano Anavitória – Anavitória ÷ (Divide) – Ed Sheeran Vai Passar Mal – Pabllo Vitar Ao Vivo em Goiânia – Maiara & Maraisa Na Praia – Matheus & Kauan

Top 10 Músicas

Shape of You – Ed Sheeran Hear me Now – Alok Vidinha de Balada (Ao Vivo) – Henrique & Juliano Te assumi pro Brasil (Ao Vivo) – Matheus & Kauan Sua Cara (feat Anitta & Pabllo Vitar) – Major Lazer K.O. – Pabllo Vitar Você Partiu Meu Coração – Nego do Borel Loka – Simone & Simaria Despacito (Remix) – Luis Fonsi Raspão (Ao Vivo) – Henrique & Diego

As mais ouvidas por gênero em 2017

O Spotify preparou playlists com faixas mais consumidas por cada gênero neste ano no Brasil

Spotify Year in Music Global 2017

Artistas mais ouvidos

Ed Sheeran foi o artista mais ouvido no mundo, com cerca de 6.3 bilhões de streamings este ano, desbancando Drake, que esteve no topo em 2015 e 2016. Na verdade, Drake é o único artista que vem do top 5 do ano passado, e se une a Ed Sheeran, The Weeknd, Kendrick Lamar e The Chainsmokers no topo da lista de 2017.

Artistas mulheres mais ouvidas

Pelo terceiro ano no páreo, Rihanna leva para casa o título de artista feminina mais tocada, continuando seu reinado no top 5. As estrelas do pop Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande e Sia completam o top 5.

Artistas homens mais ouvidos

Ed Sheeran naturalmente domina a lista Artista Masculino Mais Ouvido, mas pela primeira vez nós vemos Daddy Yankee disputando um lugar na lista

Artistas revelação

2017 foi um grande ano para artistas de banda engatarem suas carreiras solo. Camila Cabello, Harry Styles e Liam Payne partiram para a carreira solo e alcançaram por conta própria o Top 3 artistas revelação do ano. Os rappers Lil Pump and Trippie Red completam a lista.

Bandas mais ouvidas

Neste ano, a colaboração do Coldplay com The Chainsmokers em ‘Something Just Like This’ os levou para o topo da lista das bandas, seguido por Imagine Dragons trazend ‘Thunder’ com Maroon 5, Linkin Park e Migos fechando a lista.

As faixas mais ouvidas

A música ‘Shape of you’ de Ed Sheeran ultrapassou ‘One dance’, de Drake, se tornando a música mais popular da história do Spotify com 1,4 bilhão de plays.

Álbuns mais ouvidos

Após lançar ÷ (Divide) em março, o álbum de Ed Sheeran acumulou cerca de 3.1 bilhões de acessos no Spotify, tornando-se o álbum mais ouvido do ano.

O dia mais musical de 2017

13 de junho de 2017 (mensurado pela maioria dos acessos por usuário)

Gêneros em ascensão 2017: