Música de Ed Sheeran bate recorde de streaming

A música Thinking Out Loud, do compositor e cantor britânico Ed Sheeran, tornou-se a primeira canção a ser reproduzida 500 milhões de vezes no serviço de streaming Spotify.

O site, que permite escutar músicas sem fazer download, estimou que um em cada quatro usuários do Spotify tem alguma canção de Sheeran em suas playlists.

Segundo o Spotify, o cantor é especialmente popular em países de línguas inglesa e nórdicas, com Dinamarca no topo.

Se for levado em conta todo o catálogo de Sheeran, as reproduções chegam a 2,9 bilhões, ficando atrás apenas de Eminem, informou o Spotify.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também

Cantor Ed Sheeran estrelará série medieval

Ed Sheeran e o poder de transformação do pop

Ed Sheeran ganha Brit Awards de melhor artista britânico

Em nota, o cantor considerou “surpreendente” o sucesso de Thinking Out Loud, composta em 2014, e agradeceu a todos os usuários que escutam a canção.

O Spotify – um dos líderes na crescente indústria de reprodução por streaming, que dá acesso ilimitado à música na Internet- citou Sheeran como exemplo de um artista que abriu caminho graças a este novo sistema. Os críticos do Spotify consideram que o serviço recompensa de forma insuficiente os artistas.

Sheeran, de 24 anos, chegou a Los Angeles em 2010 e ganhou popularidade rapidamente, sendo convidado para abrir um dos shows da estrela pop Taylor Swift. (AFP)