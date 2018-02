Muse e Alice in Chains são confirmados no Rock in Rio 2013

A banda britânica Muse e os norte-americanos do Alice in Chains foram anunciados, nesta segunda-feira 12, para a próxima edição do Rock in Rio, em 2013. Eles serão atrações do Palco Mundo. O Alice in Chains tocará na mesma noite da banda Metallica, dia 19 de setembro. Os organizadores não informaram qual a data do show do Muse.

A quinta edição do evento acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2013, na Cidade do Rock, Rio de Janeiro. Outros artistas já confirmados são Ben Harper, Bruce Springsteen, Iron Maiden, George Benson, Ivan Lins, Sepultura e Tambores do Bronx.

Os 80 mil ingressos antecipados para o Rock in Rio 2013, os chamados Rock in Rio Card, que foram postos à venda na internet em 30 de outubro, se esgotaram em menos de uma hora. Ainda restam 515 mil entradas, cuja venda será realizada somente em abril pelo site oficial do evento (www.rockinrio.com.br) com o valor de R$260 (inteira) e R$130 (meia-entrada). Não haverá cobrança de taxa de conveniência.