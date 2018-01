Multidão canta ‘Don’t Look Back in Anger’ em homenagem às vítimas de Manchester

Na manhã desta quinta-feira, 25, centenas de pessoas se reuniram na praça St Ann, em Manchester, para respeitar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do ataque terrorista da última segunda-feira.

Um jornalista do The Guardian registrou o momento emocionante em que as pessoas cantam à capela Don’t Look Back in Anger, hit do Oasis de 1995. Veja:

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis – Don't Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde — Josh Halliday (@JoshHalliday) May 25, 2017

O momento viralizou e chamou atenção até de Noel Gallagher, que retuitou o vídeo.

Lydia Bernsmeier-Rullow, a mulher que puxou a canção, acredita que Manchester vai se recuperar. “Essa música é isso: não podemos ficar olhando para trás para o que aconteceu, temos que olhar para o futuro”, disse ao jornal.

A canção está se tornando um símbolo do “espírito” de Manchester nos últimos dias, segundo o Guardian.

Na terça, estudantes da escola de música de Chetham fizeram a mesma homenagem.