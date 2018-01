Mulheres são maioria no quinto dia do Rock in Rio

Jotabê Medeiros

Um dia mais tranquilo, de chegada mais calma à Cidade do Rock e com uma predominância feminina na plateia. Atribui-se ao magnetismo de Jon Bon Jovi a romaria – ele até deu uma aparecida na janela do hotel para não frustrar as fãs. Mas há também fãs de Matchbox Twenty e Nickelback. Garotas de todas as idades esperam pacientemente na fila da tirolesa, que ontem levava 6 horas. A jornada, mais pop, terá como primeira atração no Palco Mundo o cantor Frejat, ex-Barão Vermelho.