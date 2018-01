‘Mulher Maravilha’ ganha novo comercial com cenas inéditas

Nesta segunda-feira, 6, surgiu na internet um novo comercial do filme Mulher Maravilha, voltado para o público latino e com legendas em espanhol. O vídeo chama a atenção por apresentar cenas inéditas do longa, estrelado por Gal Gadot.

Nas novas cenas vemos a protagonista Diana Prince conhecendo o soldado Steve Trevor (Chris Pine) em Themyscira, que fala para as Amazonas sobre os horrores da Primeira Guerra Mundial. A heroína então parte ao seu lado para tentar ajudar a salvar vidas inocentes no combate, utilizando o seu famoso laço.

Contando ainda com Robin Wright e Connie Nielsen no elenco, o filme Mulher Maravilha tem estreia agendada para 1º de junho nos cinemas brasileiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda este ano, a atriz Gal Gadot volta a viver a heroína em Liga da Justiça, que estreia em novembro e reúne ainda o Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Aquaman (Jason Momoa), Ciborgue (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller).