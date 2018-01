Muito ‘Twin Peaks’: David Lynch retorna como Gordon Cole comendo um donut em novo teaser

No mais recente teaser para a nova temporada de Twin Peaks, que volta à TV em 2017, David Lynch está de volta como o chefe da seção regional do FBI, Gordon Cole.

Ele não diz uma palavra sequer, pois está muito ocupado comendo um donut. Veja:

Ainda não há uma data exata para a estreia da nova temporada.

A nova fase da série começa 25 anos depois dos eventos do original. A série acompanha a investigação do excêntrico agente do FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) sobre o assassinato da popular estudante colegial Laura Palmer, em uma pequena cidade do interior.